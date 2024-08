Homem tem orelha decepada e vísceras expostas após ser atacado brutalmente a terçadadas no Pará

Francisco Sergio da Silva Alves teve a orelha decepada e as vísceras expostas depois de ser atacado brutalmente a terçadadas na noite de quarta-feira (21/8), em Paragominas, no sudeste do Pará. De acordo com a polícia, um homem conhecido apenas como Antônio, que morava de favor na casa da vítima e tinha saído recentemente da cadeia e , é o principal suspeito de cometer o crime. Até o momento, a motivação do ataque é desconhecida, mas a Polícia Civil investiga o caso e segue atrás de Antônio, que está foragido. Ainda segundo as autoridades, a vítima, apesar de ter passado por cirurgia ainda na quarta (21/8), tem um quadro clínico delicado.

Por volta das 22h30, a PC foi comunicada sobre o caso e que Francisco estaria em estado grave no Hospital Regional de Paragominas. Conforme o relato policial, uma testemunha ocular confirmou aos agentes que Antônio teria sido o responsável pelos golpes que atingiram a cabeça e o abdômen da vítima, e que o suspeito teria fugido após o ataque.

A tentativa de homicídio foi registrada na Seccional de Paragominas, mas o crime será investigado pela Delegacia de Homicídios do município. Até às 9h de quinta-feira (22/8), Antônio não tinha sido encontrado pela polícia.