'Sapateado' é encontrado morto às margens de uma vicinal em Paragominas

Um homem, identificado apenas pelo apelido, "Sapateado", foi encontrado morto no último domingo (4), na vicinal conhecida como Estrada do Carrapatinho, em Paragominas, no sudeste do Pará. O ponto onde o corpo foi localizado fica na Comunidade São Sebastião, acessível pela PA-256.

Segundo informações da página BO Paragominas, "Sapateado" possuía uma pequena propriedade, onde residia, e era conhecido na comunidade por se envolver em desavenças com outros moradores locais. Segundo testemunhas, suas atitudes frequentemente geravam conflitos, embora a motivação para o homicídio ainda não tenha sido esclarecida.

A ocorrência do achado do corpo foi atendida pela Polícia Civil do Pará (PCPA), que acionou o Instituto Médico Legal (IML) para realizar os procedimentos de remoção e perícia do corpo. Em seguida, foi dado início às diligências para apurar as circunstâncias do crime.

"A Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Homicídios de Paragominas trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações", diz a PCPA em nota.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.