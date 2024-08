Homem é morto a tiros enquanto fazia café da manhã em comunidade no interior do Pará

Cassius Clay dos Santos, de 52 anos, foi morto a tiros na manhã de domingo (4/8), na Vila Canaã, que fica na comunidade Terra Boa, em Ipixuna do Pará, nordeste paraense. Testemunhas relataram que a vítima estava fazendo o café da manhã no momento em que foi assassinada. A Polícia Civil está investigando o caso. Até o momento, a autoria e motivação do crime são desconhecidas.

Uma guarnição do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM) foi acionada ao caso, ocorrido por volta das 7h. Uma testemunha, que não terá o nome revelado por questões de segurança, levou a PM até o local do crime. Chegando lá, os militares encontraram Cassius morto.

A polícia foi informada que o homem, antes de ser assassinado, tinha acordado cedo para fazer o café quando foi ouvido o primeiro estampido de tiro. Momentos depois, um segundo disparo aconteceu. A vítima morreu ainda no local, apesar de moradores terem tentado ajudá-la.

O 19º BPM chegou a fazer buscas para tentar localizar alguma pessoa que possivelmente estaria ligada ao homicídio. Porém, nada foi encontrado. A PC também compareceu no local para iniciar as investigações. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil que informou, nesta segunda-feira (5/8), que “equipes da delegacia de Ipixuna do Pará trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”.