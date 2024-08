Homem é encontrado morto com sinais de violência em Itupiranga

Na manhã da última sexta-feira (2), um homem foi encontrado morto em uma estrada de chão em Itupiranga, em uma área erma entre os bairros 12 de Outubro e Vitória. A vítima foi identificada como Gilson Sousa de Lima, de 31 anos, morador do primeiro bairro.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, a Polícia Militar foi acionada por volta das 8h da manhã e, ao chegar no local, constatou que a vítima estava com o rosto ensanguentado.

A Polícia Civil esteve no local para investigação e acompanhamento da perícia realizada pela Polícia Científica. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Marabá, onde passará por exame de necropsia, para determinar as circunstâncias da morte.

O Liberal enviou solicitação de nota para a Polícia Civil, para obter mais informações sobre o caso, e aguarda retorno.