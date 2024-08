Homem é morto a tiros de madrugada em Parauapebas

Um homicídio ocorreu no início da manhã deste sábado (03/08), em Parauapebas. Marlon José Dias foi morto por volta das 5h na região de Palmares 2, no município da região sudeste do Pará. Segundo a polícia, a vítima estava bebendo com alguns conhecidos quando foi alvejado.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Investigação de Homicídios da 20ª Seccional, esteve no local do homicídio para iniciar as investigações. De acordo com testemunhas, um indivíduo não identificado chegou ao local e disparou acertando a vítima, que não sobreviveu aos ferimentos.

A polícia irá continuar apurando o caso na busca de identificar o autor e a motivação do crime. As informações foram divulgadas pelo portal Correio de Carajás.