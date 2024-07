Jovem é morto a tiros no quintal da casa onde morava em Ipixuna do Pará

Um homem chamado Daniel Braga de Jesus Mota, mais conhecido como ‘Dodô’, foi morto a tiros na noite de domingo (14/07), no bairro da Vila Nova, em Ipixuna do Pará, nordeste paraense. Conforme as informações iniciais, o homicídio ocorreu no quintal da casa da vítima. Não há informação sobre os executores.

A vítima ficou caída dentro de um terreno, ao lado de uma residência. A Polícia Militar foi acionada por moradores e isolou a área. Conhecidos de Dodô informaram aos policiais que o jovem já teria sido vítima de uma tentativa de homicídio e conseguiu sobreviver, mas dessa vez não escapou dos assassinados.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a equipes da delegacia de Ipixuna do Pará trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Daniel Braga de Jesus Mota. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.