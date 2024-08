​Homem é encontrado morto com ferimento no pescoço em Parauapebas

Vanilson Meireles Barradas foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (19), na ​rodovia​ estadual PA-160, em Parauapebas​, no sudeste paraense. O corpo da vítima foi localizado próximo a uma loja conhecida na cidade, com um ferimento no pescoço.

A Polícia Civil, através da Equipe de Investigação de Homicídios, informou que o crime ocorreu por volta das 20 horas. Segundo ​a PC, Vanilson foi atingido por golpes de arma branca, o que resultou em sua morte. A identidade do autor do crime ainda é desconhecida e está sob investigação.

A Polícia Científica ​foi acionada para remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML)​. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do crime e identificar o responsável pelo homicídio.​