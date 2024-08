Empresário é assassinado a tiros por dupla em motocicleta na cidade de Novo Progresso

O empresário Gilberto Nogueira Barroso foi assassinado a tiros no início da noite de quinta-feira (22) em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 18h, na rua Recife, bairro Jardim Pantanal, e foi registrado por câmeras de segurança da região.

De acordo com as imagens, Gilberto Nogueira, que era dono de uma oficina na região, estava chegando em casa em um carro branco. Ele entra, estaciona o veículo e retorna para a rua. As câmeras mostram o empresário se abaixando, aparentemente para retirar alguns matos que estavam em frente à sua casa.

Nesse momento, dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O passageiro da garupa desceu do veículo e abriu fogo contra Gilberto, que tentou correr para se defender, mas foi atingido e caiu ao chão. Mesmo após a queda, o atirador continuou disparando contra a vítima, até que voltou para a motocicleta e fugiu com o comparsa.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local, onde iniciou os procedimentos para a remoção do corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (S​amu) também foi chamado e tentou reanimar Gilberto, mas ele já estava morto. A Polícia Civil esteve presente no local e realizou a coleta de provas para dar início às investigações sobre o crime. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

Qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser encaminhada ao Disque-Denúncia pelo número 181. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de qualquer telefone. Alternativamente, informações podem ser enviadas via WhatsApp para a atendente virtual Iara, pelo número (91) 98115-9181. Em ambos os canais, o anonimato é garantido.