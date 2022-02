Policiais militares salvam recém-nascida de asfixia em Igarapé-Açu

Uma criança de apenas dez dias de vida foi salva por policiais militares na Vila de São Luís, zona rural do município de Igarapé-Açu, nordeste do estado. O episódio ocorreu na noite da última sexta-feira (18).

Os militares do 37° Posto Policial Destacado (37º PPD), unidade subordinada ao 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), foram acionados pelo pai da pequena Louise, que não estava conseguindo respirar. Os agentes foram até a residência da família, onde a mãe tentava deseperdamente manter a criança, quase desfalecida, acordada.

Imediatamente, os militares iniciaram os primeiros socorros fazendo a manobra de Heimlich, técnica usada para desobstruir as vias respiratórias, e removendo o que estava asfixiando a criança. Após poucas repetições, a bebê voltou a respirar normalmente.

“A mãe me entregou a bebê e pediu para que eu salvasse a vida da criança, pois ela e todas as pessoas que estavam próximas não sabiam mais o que fazer. Os pais choraram de tanta felicidade ao ver que a menina estava voltando a respirar”, contou soldado Luiz Carlos Lima, que aplicou as técnicas de primeiros socorros em Louise. “A minha reação foi de muita alegria porque eu também tenho uma filha pequena com menos de sete meses”, relatou o militar, que se solidarizou com o alívio da família.

“Estávamos no lugar certo e na hora certa. O pai chegou desesperado pedindo ajuda. Não contamos esforços e fomos até o local onde a criança estava juntamente com a mãe”, contou o 3° sargento Reginaldo Cantão, há 24 anos na PM. Segundo ele, o salvamento foi possível porque os agentes da Polícia Militar do Pará estudam técnicas de primeiros socorros assim que entram na corporação. “Aprendemos sobre isso no curso de formação de soldado, porque nós temos que estar preparados para qualquer situação”, finalizou.