Pai desesperado invade base da Guarda Municipal com bebê engasgada: 'Pelo amor de Deus, está roxa'

Uma bebê de 1 ano e 8 meses foi salva por agentes da base da Guarda Municipal do bairro Paulo Coelho Machado, de Campo Grande, após ficar engasgada e o pai entrar desesperado no local pedindo socorro para a filha. O momento de aflição foi flagrado por câmeras de segurança e mostra o homem carregando a menina no colo e clamando por socorro. As informações são do Campo Grande News.

"Me ajuda aqui, senhor. Pelo amor de Deus, ela está roxa”, diz o rapaz atordoado. Os agentes logo tentam acalmá-lo e dão início aos procedimentos para desobstruir as vias respiratórias. Durante o socorro, o homem sai do local e pede apavorado para as pessoas ligarem para uma ambulância, mas logo é surpreendido pelo choro da filha. Na sequência, os guardas levam a menina já respirando para frente do prédio. Ela foi encaminha para uma unidade de saúde da região e passa bem. Assista:

