Menino de 11 anos salva vida de colega de classe com manobra que aprendeu no Youtube

O pequeno herói de 11 anos Davyon Johnson foi nomeado membro honorário do gabinete do xerife e reconhecido no conselho de educação da sua cidade natal, Muskogee, a 80 quilômetros de Tulsa, após salvar a vida de um colega de turma com uma manobra que aprendeu no Youtube e ajudar uma idosa a fugir de um incêndio no mesmo dia. As informações são do G1.

O dia de salvamentos do menino aconteceu em 9 dezembro, quando um dos seus colegas de classe se engasgou tentando abrir a tampa de uma garrafa. Já sabendo o que teria que fazer, o menino correu e realizou a manobra de Heimlich no amigo e conseguiu salvar sua vida. Conforme ele, a manobra de primeiros socorros quando uma vítima está engasgada foi aprendida no Youtube pois é um conhecimento valioso. "Se alguém se encontrar na situação em que me encontrei saberá o que fazer", disse Johnson.

O ato heroico não parou por aí. Mais tarde, naquele mesmo dia, o menino ajudou uma senhora com deficiência a escapar de um incêndio após perceber que ela fugia muito lentamente do local. "Pensei: 'Ela não está se movendo rápido o suficiente'. Então, atravessei a rua e a ajudei a entrar em sua camionete", comentou. Agora, ele comemora o reconhecimento e diz querer ser um Técnico de Emergência Médica.