VÍDEO: Idoso salva criança de ser atropelada por caminhão desgovernado

Um homem de 73 anos viveu na tarde desta terça-feira (30) seu dia de herói ao salvar uma criança de apenas 4 anos de um grave acidente provocado por um caminhão desgovernado. As informações são do portal G1 Bauru e Marília.

Imagens de câmeras de segurança da oficina mostram a ação rápida de Sérgio Aparecido Moreira em retirar a criança, que estava sentada ao lado dele na caçamba de uma picape, segundos antes de o caminhão sem freio bater e destruir dois veículos que estavam estacionados em uma oficina localizada na Vila Sândano, em Ourinhos (SP).

“Nem tive tempo de pensar em nada, quando escutei a gritaria e vi o caminhão descendo só pensei em pegar a Sarah no colo e sair correndo. Foi por muito pouco, o caminhão passou raspando. Foi por Deus”, disse o idoso.

De acordo com a Polícia Militar, após o motorista estacionar o caminhão, o veículo teria apresentado problemas no freio de mão e começou a descer a rua. Ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas que estavam no local, um dos automóveis, que acabou prensado contra uma parede, ficou totalmente destruído. Um outro veículo, do tipo picape, teve a caçamba destruída. A polícia vai investigar as causas do acidente.