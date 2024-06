Polícia recupera lancha avaliada em R$ 100 mil no nordeste paraense

Uma embarcação avaliada em quase R$ 100 mil reais foi recuperada pela Polícia Civil, na zona rural do município de Limoeiro do Ajuru, nordeste paraense. A lancha, de nome “Expresso Poliana”, que já foi devolvida ao proprietário, estava mais precisamente no Furo Macacaá, um afluente do rio Pará, área de difícil acesso, ​onde só é possível chegar se a maré estiver alta. Lá, não há moradores, o que também dificultou o trabalho da polícia.

VEJA MAIS

Segundo informações da Polícia Civil, o roubo ocorreu na noite do último dia 12 de maio, por volta das 22h, em uma residência localizada no rio Sapucajuba, nas ilhas de Abaetetuba, também no nordeste paraense.

Quatro indivíduos armados invadiram a casa, ameaçaram a família e levaram R$ 7 mil em dinheiro, joias, três celulares e a lancha “Expresso Poliana”.

Embora a embarcação tenha sido recuperada, o motor avaliado em R$ 80 mil ainda não foi localizado. A polícia segue em busca desse acessório, bem como dos criminosos responsáveis pelo roubo.

Denuncie

A Polícia Civil solicita a ajuda da população para qualquer informação que possa levar à recuperação do motor da lancha e à identificação dos envolvidos no crime. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo Disque-Denúncia (181) ou enviadas para a atendente virtual Iara pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.