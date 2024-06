Polícia prende suspeito de roubo majorado em residencial de Marituba

Um homem identificado como Alisson Aguiar Alberto foi preso na quarta-feira (29), em Marituba, pelo crime de roubo majorado. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Seccional Urbana de Marituba, após o registro de um crime na área do Residencial Viver Melhor Marituba, ocorrido no último dia 3.

Segundo a polícia, a partir das diligências investigativas, as autoridades conseguiram identificar um dos suspeitos, Alisson Aguiar Alberto. Em seguida, foi solicitada a prisão preventiva e a busca e apreensão domiciliar contra o investigado.​

O pedido foi aceito pela Vara Criminal da Comarca de Marituba. Durante o cumprimento dos mandados, na residência de Alisson, a polícia apreendeu cinco aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo.

As investigações da Seccional Urbana de Marituba, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, continuam, com o objetivo de identificar e capturar os demais envolvidos no crime. Informações que ajudem a polícia devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).