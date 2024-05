Foragida da ilha do Marajó é presa em Marituba

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, nesta terça-feira (28), mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma mulher que estava foragida do município de Soure, na ilha do Marajó. Andreia Tavares Nonato foi capturada em uma residência no bairro Novo, em Marituba, na região metropolitana de Belém.

Com a mulher, a polícia apreendeu aparelhos celulares e pen drives. Andreia foi encaminhada para a unidade policial e colocada à disposição do Poder Judiciário. Não há detalhes sobre o crime praticado pela investigada. Contudo, por meio de buscas no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), é possível identificar que a mulher possui passagem por tráfico de drogas.

Os mandados em aberto que existiam contra Andreia​ foram cumpridos por agentes da Seccional de Marituba, subordinada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.