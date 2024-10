Polícia recupera cadela roubada por quadrilha no início deste mês, em Belém

A Polícia Civil conseguiu recuperar a cadela Meg, da raça Yorkshire, de 11 anos, na noite de domingo (27/10). A cachorra, que tem várias doenças associadas à idade, havia sido roubada por uma quadrilha no dia 7 deste mês, após invadirem uma casa no Conjunto Catalina, no bairro do Mangueirão, em Belém. Além de Meg, os criminosos fugiram com três veículos, joias, celulares, e roupas dos moradores e até panela.

De acordo com a PC, o crime foi executado por seis pessoas. Após diversas diligências, Meg foi localizada e devolvida à família, em uma operação feita pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA/DRCO).

“Durante as investigações, além de já termos recuperado veículos e objetos de valor, devolver o animal de estimação à família foi uma prioridade para a equipe, considerando o impacto emocional que esse tipo de crime provoca. Seguimos trabalhando para identificar e responsabilizar todos os envolvidos”, disse o delegado Mateus Leão. As investigações continuam visando à conclusão do inquérito policial e captura dos envolvidos no crime.

O assalto

O caso aconteceu durante a madrugada, três semanas atrás. Quatro moradores da residência alvo do assalto foram feitos reféns. Na época, uma das vítimas conversou com a Redação Integrada de O Liberal e disse que o crime durou quase uma hora.

Uma câmera de segurança de uma residência vizinha registrou a entrada e saída dos bandidos do imóvel. Entre os carros roubados, estava um HB20 prata e um Fiat Palio cinza. Os dois automóveis também já foram recuperados pelas autoridades. Apesar do susto, nenhum dos quatro moradores ficou ferido.