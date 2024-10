Assalto em posto de combustíveis termina com troca de tiros e bandido morto

Três homens assaltaram um posto de combustíveis na esquina da rua Domingos Marreiros com a travessa Nove de Janeiro, no bairro de Fátima, em Belém, na noite desta terça-feira (22). O crime aconteceu por volta das 21h, quando o trio entrou na loja de conveniência do posto e anunciou o assalto. Levaram dinheiro do caixa e os celulares dos funcionários. Na saída, no entanto, foram surpreendidos por um segurança à paisana, que reagiu.

O confronto resultou em uma troca de tiros. Um dos assaltantes foi baleado no peito, mas, mesmo ferido, conseguiu fugir junto com os comparsas em direção ao canal da passagem Honorato Figueira. De acordo com a Polícia Militar, o homem baleado ainda teve forças para lançar a arma usada no crime no canal antes de cair ao chão. Ele foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento não divulgada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A perseguição aos outros dois envolvidos continuou. Um deles foi capturado pela população nas proximidades do canal e, antes da chegada dos agentes, sofreu severas agressões. Segundo a Polícia Militar, o homem foi levado a um hospital não divulgado, recebeu atendimento e, em seguida, foi encaminhado à Seccional de São Brás. O terceiro integrante do grupo conseguiu escapar e não havia sido localizado até as 23h.

Os valores roubados e os celulares foram recuperados. A Polícia Militar segue com as investigações em busca do criminoso foragido.