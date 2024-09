Polícia procura por homem suspeito de estuprar a própria filha no Marajó

Um homem de 33 anos é procurado pela polícia por suspeita de ter estuprado a própria filha, de 13 anos, em uma comunidade localizada no Rio Urucuzal, que fica na zona rural do município de São Sebastião da Boa Vista, no Arquipélago do Marajó. A mãe da vítima acionou as autoridades para denunciar o caso registrado no começo da noite de terça-feira (17/9).

O Conselho Tutelar procurou o 81º Posto Policial Destacado (PPD), da Polícia Militar, para repassar o crime e informar que o suspeito, pai da adolescente, ainda estava na residência onde o estupro aconteceu, que fica a cerca de 30 minutos de navegação.

Com isso, as polícias Militar e Civil se deslocaram até o endereço comunicado. De acordo com a PM, assim que os agentes chegaram no local, o suspeito percebeu a presença dos policiais e fugiu pelos fundos do imóvel para uma área de mata.

Ainda dentro da residência, a polícia encontrou uma arma de fabricação caseira, munições, além de dois tubos de plásticos, que continham pólvora e chumbo. O material foi confiscado e apresentado na delegacia de São Sebastião da Boa Vista.

A vítima do estupro e mãe dela ficaram sobre a guarda a guarda do Conselho Tutelar e foram levadas para um abrigo da prefeitura. Enquanto isso, a PC e a PM seguem as buscas para capturar o suspeito.