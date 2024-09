Mulher é presa suspeita de omitir estupro e assassinato da filha, em Cametá

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil na última sexta-feira (13/9), por suspeita de omitir o estupro e assassinato da filha de 12 anos. O crime aconteceu no distrito de Carapajó, em Cametá, município no nordeste do Pará.

De acordo com a PC, no dia 11 de setembro, a adolescente foi encontrada morta em uma embarcação, com uma corda ao redor do pescoço. A mãe e o padrasto se recusaram a liberar o corpo para que pudessem esclarecer a causa da morte, alegando que se tratava de um suicídio.

No entanto, os agentes da Polícia Civil solicitaram a realização de uma perícia e o laudo refutou a hipótese antes posta, apontando múltiplos hematomas e evidências claras de violência sexual no corpo da vítima.

Desta forma, foi constado o estupro e em seguida o assassinato. Após o levantamento de informações, a polícia concluiu que o padrasto da vítima era o autor do crime. A mãe foi detida em flagrante por omissão e o padrasto segue sendo procurado.