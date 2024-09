Suspeito de agredir e deixar a filha gravemente ferida é preso em Cametá

Um suspeito de deixar a filha gravemente ferida após agredi-la foi preso em flagrante em Cametá, no nordeste do Pará. A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (12/09), quando o homem foi capturado tentando se esconder no local de trabalho. Ele será investigado por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) do município. Tudo ocorreu após o Conselho Tutelar informar à polícia que o suspeito teria agredido a filha, gerando graves hematomas na vítima. Segundo a PC, a denúncia foi confirmada após a oitiva da criança, realizada por uma psicóloga na Sala Lilás, espaço especializado para atendimento de vítimas de violência.

Conforme as autoridades, um exame de corpo de delito também constatou as lesões provocadas pelas agressões. Diante das evidências, a autoridade policial determinou que a equipe detivesse o suspeito, que foi localizado escondido no local onde trabalha e, em seguida, preso em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e agora está à disposição da Justiça.