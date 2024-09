Homem é preso​ após agredir as filhas com pedaço de madeira em Marituba

Leonardo Gomes da Silva, investigado por agredir as duas filhas, uma adolescente de 13 anos e outra de 15 anos, foi preso na quinta-feira (5) em Marituba, na Grande Belém. A prisão foi realizada por uma equipe da Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional de Marituba, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, após o recebimento de denúncias anônimas.​

Segundo a polícia, o caso ocorreu por volta das 17h20, quando as adolescentes estavam pedindo ajuda. As jovens relataram que foram agredidas pelo pai, que, momentos antes, as observava no banheiro e forçou a entrada no local.

Ainda conforme a polícia, Leonardo já havia agredido uma das filhas há dois meses, causando um ferimento na cabeça com um terçado. Na ocasião, a adolescente foi levada ao hospital e, posteriormente, o agressor foi alvo de uma medida protetiva. No entanto, o crime se repetiu na quinta-feira (5), quando Leonardo voltou a agredir as filhas, desta vez utilizando um pedaço de madeira.

As vítimas apresentavam hematomas​ quando chegaram à delegacia. A equipe policial foi até a residência do agressor, que foi preso sem resistência.

Leonardo foi autuado em flagrante por lesão corporal. Após a formalização do auto de prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado para uma unidade prisional, onde aguardará os desdobramentos legais.