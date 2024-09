Dois homens são presos pela PM por estuprarem mulher em quarto de hotel no Marajó

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada de segunda-feira (16/9) suspeitos de terem estuprado uma mulher dentro de um quarto de hotel, em Anajás, no arquipélago do Marajó.

A PM tomou conhecimento do caso por volta das 5h, depois de moradores terem informado que uma mulher tinha sido vítima de estupro e que ela estaria chorando em uma via pública próximo ao terminal hidroviário. Uma guarnição do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) se deslocou ao local e encontrou a mulher.

A vítima disse às autoridades que tinha sido convidada por dois homens para ir ao quarto de um hotel, onde ambos estavam hospedados. A mulher relatou que um dos suspeitos a imobilizou para que o outro abusasse sexualmente. Após o estupro, ela conseguiu fugir depois que a dupla se distraiu.

Um dos suspeitos foi localizado em frente a Feira do Açaí e recebeu voz de prisão. Já o segundo o homem, que aparentava ter sinais de embriaguez, foi encontrado pelos agentes na ainda no quarto do hotel, o local do estupro. No interior do imóvel, a polícia encontrou um preservativo usado e descartado na lixeira, além de outras camisinhas não usadas.

Com isso, a PM capturou os dois homens e os encaminhou para a delegacia de Polícia Civil de Anajás. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.