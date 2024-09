Sargento da PM acusado de estupro é preso no Aeroporto Internacional de Belém

Um sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA) foi preso acusado por um crime de estupro, que ocorreu em 2008. O suspeito foi detido na quinta-feira (12/09), em cumprimento a um mandado de prisão condenatória, quando estava no Aeroporto Internacional de Belém, em Val de Cans. Segundo a Polícia Civil, o militar foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão pelo caso.

O mandado foi cumprido por uma equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente (DATA) de Ananindeua. A prisão foi realizada com o apoio do Grupo de Trabalho de Vulneráveis da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar, que atua no Aeroporto Internacional de Belém. Segundo as autoridades policiais, o mandado foi expedido pela Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Ananindeua.

Não foi divulgado o nome do militar preso ou quais as circunstâncias do estupro ocorrido há 16 anos atrás. Após a prisão, o sargento foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.