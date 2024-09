Felipe Prior é réu em novo caso de estupro após denúncia do Ministério Público de São Paulo

Felipe Prior é réu em mais um processo por estupro. A Justiça de São Paulo aceitou uma nova denúncia do Ministério Público contra o ex-BBB, que já foi condenado por um estupro cometido em 2014.

Segundo a acusação, o crime teria ocorrido durante uma viagem em fevereiro de 2015, no município de Votuporanga, no interior de São Paulo. Felipe Prior teria forçado relação sexual com a vítima dentro de uma barraca.

O Ministério Público afirma que no dia dos fatos, o acusado passou a beijar e a passar as mãos pelo corpo da vítima quando estavam na piscina. Como estavam na presença de outras pessoas, os atos a constrangeram, "de modo que saíram dali e foram para uma barraca", diz a denúncia. No local, teria ocorrido a violência, já que a vítima afirmou ter havido uso de força e não ter havido consentimento de sua parte.

A defesa de Felipe Prior nega a versão da moça e afirma que a versão foi criada em razão de ciúme.