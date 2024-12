Polícia prende suspeito por armazenamento de pornografia infantil em Tucuruí

A Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) prendeu, em Tucuruí, um suspeito por armazenar conteúdo pornográfico infantojuvenil. O homem foi detido em flagrante em sua própria residência.

A prisão ocorreu em decorrência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, além do apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí. Na casa do suspeito, os agentes encontraram um celular com vídeos sexuais que envolviam crianças e adolescentes. Assim que os conteúdos foram encontrados, o suspeito foi preso.

A polícia apreendeu ainda um celular, um computador e outros pertencentes do homem. Todos os aparelhos foram encaminhados para a extração de dados e análise pericial.

O suspeito foi levado até a delegacia para iniciar os procedimentos legais. Os policiais seguem investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos no crime.