Polícia prende suspeito de tentar matar homem com facada em bar em Colares

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil por tentar matar outro homem com uma facada na segunda-feira (30/12), em um bar localizado em Colares, no nordeste do Pará.

A equipe policial tomou conhecimento da ocorrência através de moradores, que relataram que havia um homem, vítima de esfaqueamento em um bar localizado ao lado do mercado do peixe, no município.

Segundo a PC, a equipe da Delegacia de Colares se deslocou ao local e ao chegar, os agentes localizaram o suspeito do crime ensanguentado. Após ser questionado sobre o ocorrido, o homem confessou para as autoridades policiais, que tinha esfaqueado a vítima na região da cabeça e da costa.

Diante do contexto, os policiais civis deram voz de prisão pelo crime de tentativa de homicídio. A vítima esfaqueada foi socorrida para o hospital metropolitano, mas o estado de saúde dela é desconhecido.

Ainda conforme a polícia, após o suspeito ter recebido ameaças de linchamento pelos familiares da vítima, a equipe policial transferiu o homem para a delegacia de Vigia, onde prestou depoimentos e segue à disposição da Justiça.