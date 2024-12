Suspeito de tentar matar prefeito de Vigia e mais outro homem são mortos em ação policial, no Pará

Luan Monteiro Santiago, de 22 anos, o “Luanzinho”, e mais um outro homem, ainda não identificado, morreram em confronto com a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (30/12), em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, Luan era suspeito de envolvimento no atentado contra o prefeito de Vigia do Pará, Job Xavier Palheta Júnior, conhecido como Job Júnior (MDB), crime ocorrido em setembro deste ano.

Por volta das 13h, uma guarnição do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) receberam a informação de que homens envolvidos no assalto a uma panificadora de Santo Antônio do Tauá estariam fugindo do município em direção a Santa Izabel do Pará. O roubo, conforme a polícia, ocorreu nas primeiras horas da manhã desta segunda (30/12).

A PM então montou uma operação de bloqueio na PA-140, para evitar a fuga dos suspeitos. Durante a ação policial, os agentes souberam que os suspeitos desceram de um carro prata após virem a viatura da PM e correram em direção a um ramal da 4ª rua.

Os policiais correram atrás do trio e conseguiram localizá-lo. Segundo a PM, os suspeitos atiraram contra os militares naquele momento. Com isso, a polícia revidou, dando início a uma troca de tiros. Durante o confronto, dois homens foram baleados e o terceiro suspeito, que estava armado, fugiu para uma área de mata.

A dupla baleada chegou a ser socorrida ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com eles, a Polícia Militar encontrou e apreendeu armas de fogo e munições.

Os itens confiscados foram apresentados na delegacia de Santo Antônio do Tauá, onde o caso foi registrado. Na unidade policial, vítimas do assalto a panificadora reconheceram Luan entre os envolvidos.

Atentado contra prefeito de Vigia

O ataque contra Job Júnior aconteceu no dia 17 de setembro deste ano. O prefeito, acompanhado da esposa, visitava eleitores quando a situação aconteceu em uma casa na Rua das Flores, bairro Centro.

Na ocasião, um suspeito foi preso e outro morreu em confronto com a PM. A Polícia Civil disse na época que seis disparos de arma de fogo teriam sido direcionados ao atual prefeito da cidade. Por sorte, ninguém ficou ferido.

No dia seguinte, um adolescente de 17 anos morreu em confronto com a polícia. Conforme a polícia, ele também era suspeito de participar do atentado contra o prefeito de Vigia do Pará.