Homem aponta arma caseira para a polícia e morre durante ação no Distrito Industrial

Um homem identificado como Hiago Kauan Pires Ferreira morreu na última quarta-feira (18) após um confronto com policiais militares no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Durante a ação, outros dois suspeitos, Felipe Rocha Araújo e Moisés da Silva do Carmo, foram detidos e encaminhados para a delegacia, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. Uma arma e munições foram apreendidas.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição realizava rondas ostensivas pela rua Vitória quando decidiu deixar a viatura e realizar incursões a pé pela passagem Vitória. No local, os policiais avistaram três indivíduos em um terreno baldio, que tentaram fugir ao perceberem a presença da polícia. Dois deles foram capturados na hora.​

O terceiro suspeito, Hiago Kauan, entrou em um barraco e, segundo a polícia, pegou uma arma de fabricação caseira que estava sobre um balcão e a apontou em direção aos agentes. Diante da ameaça, os policiais reagiram com um disparo, que atingiu o suspeito. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local do confronto, além da arma de fabricação caseira, foi apreendida uma munição. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e apurar o possível envolvimento dos detidos em outras ações criminosas.