Dois suspeitos de roubar carro de passeio morrem em intervenção na Augusto Montenegro, em Belém

Dois homens, ainda não identificados, morreram em uma intervenção policial na Augusto Montenegro, em Belém, na madrugada desta quinta-feira (5/12). Conforme as informações da Polícia Militar, a dupla havia roubado um carro de passeio no bairro do Tenoné e estaria fazendo assaltos. Após perseguição, houve troca de tiros na área do bairro de Águas Negras e os dois suspeitos foram atingidos.

De acordo com o 6º Batalhão de Polícia Militar, a vítima que teve o carro roubado era um motorista de aplicativo. Ele foi abordado pelos suspeitos na noite de quarta-feira (4/12), por volta de 23h. Após anunciarem o assalto, a dupla teria ido até Benevides e abandonado a vítima em um local ermo. Logo depois, retornaram com o veículo para Belém, onde estariam realizando outros roubos.

No entanto, a vítima conseguiu ajuda e denunciou o roubo para a polícia. As características do veículo foram repassadas às equipes da PM e, com o auxílio do GPS que havia no automóvel, ocorreu a localização e o acompanhamento dos suspeitos. Quando chegaram próximo ao bairro de Águas Negras, os suspeitos teriam percebido que estavam sendo seguidos e tentaram fugir. Ainda segundo a PM, na situação, ocorreu uma troca de tiros e os homens foram atingidos e morreram.

Em nota, a Polícia Civil informou que um dos suspeitos mortos foi identificado como Carlos Henrique Campos Santos e o outro suspeito não teve a identidade descoberta. "Morreram após confronto com a Polícia Militar. Foram apreendidos uma arma de fogo, um simulacro e um veículo com registro de roubo. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou a PC.