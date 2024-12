Suspeita de tentativa de homicídio, roubo e incêndio é presa em Santa Bárbara

Uma mulher identificada como Patrícia Monteiro dos Santos foi presa na terça-feira (3) suspeita de cometer uma série de crimes em Santa Bárbara, na Grande Belém. Segundo a polícia, os crimes são: tentativa de homicídio, roubo, incêndio criminoso e maus-tratos contra animais contra uma família daquele mesmo município. A motivação para tanta violência não foi revelada pela polícia. O mandado de prisão preventiva contra a mulher foi expedido pela Vara Criminal de Benevides e cumprido pelas equipes da Delegacia de Santa Bárbara, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

Conforme as investigações, os crimes aconteceram no último dia 30 de outubro, quando a vítima foi atacada em sua residência. Patrícia, armada com um terçado, invadiu o local em busca do companheiro da vítima, e iniciou uma discussão. A agressora teria desferido diversos golpes com a arma branca, causando ferimentos graves na vítima, inclusive no braço direito, costas e nuca.

Além da agressão física, Patrícia fez ameaças contra a mulher da vítima, exigindo que ela deixasse o local em dois dias, sob o risco de incendiar a casa. Antes de fugir, Patrícia roubou o celular da vítima.

VEJA MAIS

Segundo a polícia, após o ataque, Patrícia cumpriu a ameaça. A suspeita ateou fogo na residência, o que resultou na perda total dos bens da vítima e de sua sogra. Ainda conforme as investigações, Patrícia teria prendido o cachorro da família na coleira para que o animal também fosse queimado.

Após a denúncia feita pela vítima, a equipe da Delegacia de Santa Bárbara iniciou diligências e coletou provas suficientes para fundamentar o pedido de prisão preventiva, deferido pela Justiça. Patrícia foi encontrada em frente à sua residência, no bairro Abril Vermelho, onde foi detida e encaminhada à unidade policial para os procedimentos cabíveis.