Mulher investigada em homicídio de PM no Pará é presa em Mato Grosso

Uma mulher que estava foragida do Pará e era investigada pela morte de um policial militar em Moju, no nordeste paraense, foi presa no Mato Grosso. O mandado de prisão preventiva contra a suspeita foi cumprido na quinta-feira (28), no município de Nova Bandeirante (MT). Segundo investigação da Polícia Civil, a mulher é suspeita de envolvimento no homicídio de João Francisco Gonçalves de Sales Santos, subtenente da Polícia Militar morto no mês de maio de 2022.

A ação para prender a investigada foi realizada por meio da Divisão de Homicídios (DH), com o apoio da Delegacia de Nova Bandeirante (MT). De acordo com as investigações da PC, além do homicídio, a mulher é suspeita de integrar a facção criminosa “Comando Vermelho” no município de Moju. As apurações indicam que o crime foi motivado pela quitação de uma dívida com a facção, além de ser uma vingança pela morte de um faccionado ocorrida dias antes.

A mulher, que estava foragida, foi localizada durante as apurações da PCPA em Mato Grosso. Após os procedimentos legais cabíveis, a suspeita foi encaminhada ao Sistema Penitenciário Estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça.

“Essa foi mais uma, dentre as três prisões efetuadas pela Polícia Civil, de integrantes de facção criminosa envolvidos no crime. Além disso, a suspeita também tem envolvimento em atentados contra a vida de agentes de segurança pública. A troca de informações entre as Polícias Civis dos Estados foi essencial para que a prisão fosse cumprida”, acrescenta o diretor da Divisão de Homicídios, delegado Maurício Pires.