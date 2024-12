Mulher é morta com tiro no pescoço no interior do Pará; companheiro é o principal suspeito

Erica Costa de Melo foi assassinada com um tiro no pescoço na noite do último domingo (29/12), no município de Xinguara, sul do Pará. O principal suspeito de cometer o crime é o companheiro dela, Rubens Machado Delfino.

A Polícia Civil foi acionada por volta das 21h. O caso aconteceu na Rua 11, no bairro Bela Vista. Os agentes, assim que chegaram no endereço, foram informados por moradores que Erica tinha chegado na via da casa dela e discutido com o companheiro.

Segundo as autoridades, Rubens teria atirado apenas uma vez contra a vítima, acertando-a no pescoço. O disparo matou Erica na hora, sem chance de ser socorrida. Logo após o crime, o suspeito fugiu e não foi mais visto.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.