Mulher é encontrada estuprada e morta em matagal no interior do Pará

Raimunda Leite Costa, de 33 anos, foi encontrada estuprada e morta em um matagal no município de Oeiras do Pará, no nordeste do estado, na tarde de segunda-feira (28/10). De acordo com a Polícia Civil, ela foi vítima de feminicídio, crime caracterizado por matar uma mulher por razões da condição do sexo feminino, e também por estupro de vulnerável.

VEJA MAIS

Uma guarnição do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) foi acionada para verificar o caso e constatou que se tratava de um feminicídio. A cena do crime foi isolada e os militares acionaram a PC para o início das investigações do crime. Segundo a PM, a mulher havia sido vista pela última vez no domingo (27/10) na festa de encerramento de um torneio de futebol.

Conforme as autoridades, algumas pessoas, entre elas o marido de Raimunda, foram conduzidos para a delegacia do município para prestarem esclarecimentos. Até o momento, não há confirmação se alguém foi preso por participação na morte da mulher.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil comunicou que apura as circunstâncias da morte de Raimunda. Para ajudar nas investigações do caso, "perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas" pela instituição.