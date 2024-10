Feminicídio em Belém: suspeito de matar a companheira com lesões na cabeça é preso no Jurunas

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, na manhã desta sexta-feira (18), um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar contra o suspeito de ter assassinado sua companheira, Marilene Ferreira de Carvalho. A prisão ocorreu no bairro do Jurunas, em Belém. A prisão foi realizada pelos policiais da Delegacia de Feminicídio (DEFEM), vinculada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Belém, com o apoio do Grupo de Trabalho de Apoio à Vulneráveis (GTV/NIP).

O crime ocorreu em 28 de julho deste ano. Marilene foi encontrada morta em sua residência com múltiplas lesões na cabeça, resultantes de traumatismo craniano. Aos agentes, as testemunhas contaram que ouviram gritos de socorro e acionaram as autoridades policiais.

Após o crime, o suspeito fugiu, sendo considerado foragido desde então. A prisão preventiva foi solicitada pela equipe policial da DEFEM juntamente com o pedido de busca e apreensão domiciliar, ambos autorizados pelo juiz da 3ª Vara de Violência Doméstica de Belém.

Na operação desta manhã, ainda segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado escondido na casa de um familiar, onde foi detido. O cumprimento do mandado encerra a fase inicial da investigação, com o acusado agora à disposição da justiça para responder pelo crime de feminicídio. “A ação reforça o compromisso das autoridades paraenses no combate à violência doméstica e proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo que os responsáveis por crimes dessa natureza sejam responsabilizados e levados à justiça”, disse a delegada Ana Paula Chaves, titular da Deam Belém.