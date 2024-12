Mulher é morta a facadas na noite de Natal, em Irituia

Maria Marinalva Lopes do Carmo, de 48 anos, foi assassinada a facadas na noite da última quarta-feira (25/12), na comunidade quilombola Maracaxeta, que fica em Irituia, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita de cometer o crime é Marinete Maria Pantoja, conhecida como “Fita”. As circunstâncias e motivações do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

As autoridades tomaram conhecimento do caso por volta das 19h30. Segundo a PM, Marinalva foi atingida com dois golpes de faca na altura do peito. Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos.

VEJA MAIS

Além da morte da vítima, os policiais também foram informados sobre o possível envolvimento de Marinete. A Polícia Militar procurou pela suspeita, mas não conseguiu encontrá-la.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.