PM é preso por suspeita de envolvimento na morte de casal, em Belém

Um policial militar, que não teve o nome revelado, foi preso nesta quinta-feira (26/12), em Belém, durante a operação "Inimicius", por suspeita de envolvimento na morte de Elaine de Souza e Izaac dos Santos. O crime aconteceu em 6 de novembro de 2023.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o casal teria sido morto devido à inimizade entre as vítimas e a companheira do suspeito. A Vara Criminal de Marituba expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra o agente.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram encontrados e apreendidos uma pistola calibre .40 e os aparelhos celulares do suspeito. Após a captura, o preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

"A PCPA tomou conhecimento sobre o caso, iniciou as investigações, identificou a possível motivação do crime e cumpriu os mandados contra o suspeito. A operação contou com o apoio da Polícia Militar, e essa integração reforça ainda mais o compromisso das forças de segurança em garantir um ambiente tranquilo e seguro para a comunidade paraense, cooperando sempre para o cumprimento da lei de forma íntegra e objetiva", pontuou o delegado-geral, Walter Resende.