Polícia prende pastor dentro de motel após prometer curar mulher com sabão; entenda o caso

CRUELDADE

​Vigia: Pescadores que estavam desaparecidos foram assassinados, diz PC

O caso está sendo investigado como latrocínio, uma vez que as mercadorias dos pescadores foram vendidas e, com isso, os suspeitos conseguiram lucrar R$ 19 mil. As vítimas foram assassinadas a facadas e, diante do desespero, pularam dentro d’água