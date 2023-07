Pastor acusado de matar e ocultar corpo de mulher é preso após 11 anos de fuga

Antônio de Sousa, de 68 anos, acusado de matar e ocultar o corpo de Maria Francisca Pereira, 43 anos, na cidade de Colônia do Piauí em abril de 2012, foi capturado nesta sexta-feira (7) em Embu-Guaçu, no estado de São Paulo. Após uma longa investigação, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender o fugitivo, que atuava como pastor. Além do crime no Piauí, Antônio de Sousa também é acusado de dois outros homicídios, um no estado de São Paulo e outro na cidade de Picos, no Piauí.

VEJA MAIS

A prisão do acusado, que estava foragido há mais de uma década, ocorreu por meio do cumprimento de um mandado de prisão emitido como parte da "Operação Lembrados".

De acordo com as autoridades, após cometer o crime, o réu incendiou o corpo da vítima e fugiu para o estado de São Paulo, onde permaneceu escondido até o hoje, quando foi detido pela Polícia Civil paulista. O diretor de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, delegado Anchieta Nery, afirmou: "Essa operação demonstra que aqueles que cometem crimes no Piauí, não importa quando ou onde, serão capturados pelas nossas forças de segurança, cumprindo as ordens de prisão emitidas pelo Poder Judiciário Piauiense".

A prisão contou com a participação da Secretaria de Segurança Pública, por meio da Superintendência de Operações Integradas e da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, com apoio operacional da Delegacia Seccional de Embu das Artes (SP) e do Grupo de Resposta Tática de São Bernardo (SP).

Detalhes do crime

A vítima, Maria Francisca Ferreira desapareceu no dia 22 de abril e seu corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição somente em 26 de abril de 2012, em Colônia do Piauí. Maria Francisca, natural de Colônia do Piauí, era mãe de sete filhos.

No local do crime, foi encontrada uma faca e as roupas da vítima estavam carbonizadas. Segundo a Polícia Civil, o assassinato de Francisca foi violento, pois seu crânio estava sem a parte superior, que aparentemente havia sido arrancada com golpes de facão ou foice.