Pastor é preso por estuprar sobrinha e mais quatro crianças; vítimas tinham entre 10 e 13 anos

A Polícia Civil recebeu denúncias de estupro contra crianças e adolescentes cometidos por um pastor de uma igreja evangélica, em Iporá, oeste de Goiânia. Os crimes foram cometidos contra cinco meninas, sendo uma delas sobrinha do suspeito, que foi abusada pelo tio dos 13 aos 17 anos.

A prisão foi efetuada na última sexta-feira (23) na casa dele, após uma das vítimas relatar os crimes à um familiar, que denunciou o caso. Com a prisão, outras vítimas procuraram as autoridades, incluindo a sobrinha do pastor.

VEJA MAIS

De acordo com o delegado que acompanha o caso, as outras crianças têm entre 10 e 11 anos, e os estupros ocorriam em diversos lugares, como nas casas delas e na Kombi dele.

O homem se apresentava como pastor e conduzia eventos em uma pequena igreja na cidade. Segundo as investigações, ele usava da fé e da confiança dos fiéis para cometer os atos.

O pastor ficou em silêncio durante todo o interrogatório, onde irá responder pelo crime de estupro de vulnerável.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com