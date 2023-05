​Pastor suspeito de estupro de vulnerável é preso em Mocajuba

Um homem, identificado como Jovano Caldas Cruz, mais conhecido como “Pastor Jovano”, foi preso, nesta segunda-feira (1º), em Mocajuba, nordeste paraense, suspeito do crime de estupro de vulnerável. A vítima é uma adolescente que, atualmente, tem 15 anos e estaria sofrendo a violência desde os 13, segundo a mãe dela, que procurou a polícia para denunciar o caso. As investigações da Polícia Civil continuam, uma vez que supostamente existem outras vítimas dos abusos.

De acordo com informações policiais, a mãe da adolescente procurou a Delegacia de Polícia Civil, no final do mês de abril, para informar que ficou sabendo, através da própria vítima, sobre os abusos. Ainda segundo a mulher, a garota teria sido ameaçada de morte por parte do pastor, caso contasse sobre o crime para alguém.

Para a polícia, a mulher disse ainda que existem outras vítimas do investigado. Seriam todas​​ adolescentes que frequentam a igreja onde o pastor atua.

Ao tomar conhecimento do fato, a autoridade policial representou pela prisão do investigado, tendo sido decretada pelo Juízo de Mocajuba. Após o cumprimento nesta segunda-feira, o homem foi apresentado na delegacia da cidade e submetido aos procedimentos legais. Posteriormente, foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde está à disposição do Poder Judiciário.