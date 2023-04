Empresário 'Marola Show' é condenado a 26 anos de prisão por crimes sexuais contra adolescentes

Um conhecido empresário do ramo do entretenimento na região sudeste do Pará foi condenado na Justiça por estupro de vulnerável, prostituição de adolescentes e armazenamento de registros em foto ou vídeo de cenas de sexo explícito com menores de idade. Mauro de Souza Davi, o 'Marola Show', deve pagar com 26 anos de prisão em regime fechado. Outros nomes conhecidos da região também receberam condenação por envolvimento nos crimes.

'Marola Show' já havia sido preso em junho de 2021, durante a operação Book Rosa, realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Parauapebas. Na mesma operação, foram presos também o empresário Eduardo Liebert do Santos, do ramo de segurança patrimonial (condenado a 14 anos de detenção) e o advogado criminalista Antônio Araújo Oliveira, o Toni (condenado a 36 anos de cadeia).

As sentenças foram proferidas pela juíza Flávia Oliveira do Rosário, titular da 2ª Vara Criminal de Parauapebas no dia 17 de abril. A informação só foi divulgada na quarta-feira, 26, porque os processos corriam em segredo de justiça.

A Justiça teve acesso a provas contundentes do envolvimento dos três nos crimes já citados. Além de testemunhas, houve a comprovação que os agora condenados negociavam valores e pagamentos às vítimas. Também há vídeos que comprovam os atos.

Todas as sentenças devem ser cumpridas em regime fechado. Os condenados ainda podem recorrer da sentença.