Loja oficial do Paysandu é assaltada em Castanhal; funcionárias tiveram pertences levados

Na tarde de quarta-feira, 26, uma loja oficial do Paysandu foi cenário de assalto em Castanhal, nordeste do Pará. O suspeito entrou no empreendimento, localizado na Rua Senador Lemos, em frente à Casa de Cultura no Centro, se passando por cliente.

Em vídeo que circula pelas redes sociais, com um compilado de imagens do circuito de segurança da loja, é possível observar que o suspeito se aproxima da loja usando roupas escuras e um boné de fundo branco, com aba alaranjada. Ele entra no local e chega a ser conduzido por uma funcionária como se estivesse sendo atendido.

Em outro momento do vídeo, ele aparece guardando um aparelho celular no bolso da calça enquanto uma funcionária aparece deitando no chão. Antes de sair do local, as imagens ainda captam o momento em que o homem pega outro aparelho celular de cima de uma superfície e também esconde na calça.

De acordo com informações da página Correio do Norte, os aparelhos roubados seriam bens pessoais dos funcionários. Não foi informado, ainda, se mais algum material foi levado. A assessoria do Paysandu chegou a ser contactada pela redação e afirmou, até o momento, que desde ontem tem dificuldade de se comunicar com os funcionários da loja, e que estão apurando o caso.

As polícias Civil e Militar do Pará foram acionadas e devem retornar com nota sobre o caso.