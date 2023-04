​PF prende dois foragidos da justiça no Aeroporto Internacional de Belém

Dois foragidos da justiça foram presos, pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (26), no Aeroporto Internacional de Belém. Ambos foram conduzidos para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais. De acordo com informações da PF, um dos mandados foi cumprido contra um passageiro vindo do Aeroporto de Viracopos, Campinas (SP), com destino a Boa Vista (RR).

“Ele foi abordado por equipe do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF durante escala em Belém, por conta de mandado expedido há um mês pela Justiça de São Paulo. O acusado responde processo da Lei Maria da Penha, por agressão e ameaça a mulher”, informou a Polícia Federal.

Já às 11h25, policiais do núcleo interceptaram outro passageiro com mandado de prisão em aberto. Este veio de Guarulhos (SP), cinco dias depois de chegar lá. Ao ser retirado da aeronave, foi encaminhado ao Sistema Prisional. Ele havia sido condenado a oito anos e quatro meses por roubo, após apelar da sentença em liberdade.