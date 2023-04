Suspeito de estuprar dois meninos que empinavam pipa é preso em Icoaraci

Fabio Douglas Cardoso Dias foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (27), em Icoaraci, distrito de Belém, suspeito de estuprar dois meninos. O crime ocorreu sete anos atrás, em 2016, no município de Abaetetuba.

Segundo as investigações da PC, duas crianças, de 10 e 12 anos, estavam empinando pipa nas proximidades de uma serraria, quando Fabio teria colocado elas à força dentro de uma embarcação. No meio da baía, conforme consta no relato policial, o suspeito teria praticado sexo oral e anal várias vezes com os garotos. As violências sexuais foram confirmadas no laudo pericial.

Policiais civis da Seccional Urbana da Cremação conseguiram localizar Fabio, nesta quinta-feira (27), e deram cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido contra ele. O suspeito responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Após as formalidades legais, o preso foi encaminhado para Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde está à disposição da justiça.