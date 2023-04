Pastor é preso em flagrante por abusar de menina de 14 anos

O pastor Cidclay Cabral, 49, da Assembleia com Deus Ministério de Missões de Marechal Hermes, foi preso em flagrante ao abusar de uma menina de 14 anos, parente dele, na madrugada de hoje, 11. Cidclay estava com a garota dentro de um carro estacionado na Vila Valqueire, no Rio de Janeiro. À Polícia Militar, o acusado alegou estar doente e que “precisava ser curado através do sexo".

VEJA MAIS

Cidclay vai responder por posse sexual mediante fraude após ter enganado a vítima com o intuito de abusá-la. O crime consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou qualquer outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.

Em depoimento, a vítima contou que os abusos começaram em 2022, além de ser induzida por ele a acreditar que seria possível curar a suposta doença “com a ajuda dela e de Deus pela conjunção carnal”.

No carro, a equipe do 18º BPM localizou dois preservativos usados, além de visualizar a posição do banco do carona, que estava reclinado. O flagrante ocorreu após os policiais tentarem abordar o veículo onde estavam Cidclay e a vítima, que estava parado atrás de um caminhão. O criminoso foi levado à delegacia e o caso foi registrado na 32ª DP.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)