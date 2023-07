Travesti diz ter tido relações sexuais com André Valadão e revela fetiches; pastor nega

Indignada com as recentes declarações do pastor André Valadão, nas quais incitou os fiéis a cometerem violência física contra membros da comunidade LGBTQIA+, a travesti Talita Oliveira decidiu expor um suposto caso que afirma ter tido com o líder religioso. Atualmente, Valadão é casado com Cassiane Valadão e tem três filhos, buscando transmitir uma imagem de homem conservador, heterossexual e dedicado à família. Entretanto, de acordo com Talita, essa não foi sempre sua postura.

Em entrevista à revista Isto É Gente, Talita revelou ter tido relações sexuais e um envolvimento amoroso com o pastor, motivada pela revolta diante de seus discursos de ódio. Determinada a "desmascarar" o líder religioso, ela não poupou detalhes.

Talita Oliveira também fez questão de revelar aspectos íntimos de seu relacionamento com Valadão. Segundo seu relato, o pastor frequentemente pedia que ela usasse suas roupas e bonés, pois se sentia mais atraído por figuras masculinas do que femininas. Além disso, ela revelou que o religioso em questão não se preocupava muito com a utilização de métodos contraceptivos durante o ato sexual.

"Sempre uso preservativo com todos os meus clientes, mas ele me fez sexo oral sem camisinha", revelou.

Determinada a expressar sua versão dos acontecimentos, Talita Oliveira gravou um vídeo em suas redes sociais no qual compartilhou mais detalhes da história. Ela afirmou não ter medo de ser processada por Valadão e fez questão de esclarecer que, ao contrário dos boatos que circularam na internet, nunca se envolveu com o pastor Marco Feliciano.

"Confesse, Valadão, que saiu duas vezes comigo e me pagou por duas vezes. Ou você vai dizer que é mentira, seu passivo?", ironizou.

Valadão nega o caso

Por meio de nota enviada à imprensa, o pastor André Valadão nega o caso e diz que Talita está querendo atrair "visibilidade" com o assunto. Leia a nota na íntegra a seguir.

"As afirmações são absolutamente falsas, visam apenas obter visibilidade na mídia e revelam-se uma clara e covarde tentativa de difamar e manchar a honra de uma pessoa. Diante dessa infame conduta criminosa, de injúria e difamação, serão empregadas todas as medidas legais cabíveis para salvaguardar a reputação do pastor André Valadão e buscar uma reparação justa e necessária frente a essas vergonhosas e difamatórias alegações.

O pastor enfatiza que nunca incitou seus fiéis a praticar crimes de ódio. E jamais usou a expressão 'e Deus deixou o trabalho sujo para nós', mentira repetida em publicações, postagens e manifestações públicas, que serão questionadas na Justiça. André Valadão fez somente uma interpretação bíblica sobre a homossexualidade lastreada na liberdade religiosa. Em sua missão, sempre acolheu pessoas de todas as orientações, respeitando os ensinamentos de Jesus Cristo".