André Valadão diz que não incentivou morte de pessoas LGBTQIA+: 'Não é sobre matar'

No último domingo (2), o pastor André Valadão voltou a causar polêmica nas redes sociais após aparecer em um vídeo atacando a comunidade LGBTQIA+. Em seu discurso em um culto, o líder da Igreja Batista da Lagoinha em Orlando (EUA), atribuiu a Deus a seguinte fala: "Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo, mas já prometi para mim mesmo que não posso, então, agora está com vocês".

VEJA MAIS

"A porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. 'Mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Therezinha com Therezinha [...] ai, não, o que vale é toda forma de amor. Deixa casar, deixa viver'", disse o pastor. "Hoje você vê nas Paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza", falou o irmão de Ana Paula Valadão.

Em determinado momento do culto, Valadão diz que isso ocorre porque aquilo que é condenado pela Bíblia passou a ser tratado com normalidade pelas pessoas, mas que é hora de "tomar as cordas de volta".

"Essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: 'não, pode parar, reseta'. Aí Deus fala, 'não posso mais, já meti esse arco-íris, se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que não posso, então, agora está com vocês'. Você não pegou o que eu disse: agora está com você. Eu vou falar de novo: está com você", disparou.

Pastor diz que foi mal interpretado

Após a repercussão, Valadão publicou um vídeo na tarde desta segunda-feira (3) em seu perfil no Instagram para dizer que a mídia e os internautas interpretaram de forma equivocada seu discurso.

"Nunca será sobre matar, segregar, mas será sim sobre resetar, levar de volta à essência, ao princípio…. sim cabe ao que crê em Jesus levar a mensagem do recomeço, reset, reinício, nascer de novo e viver não mais para si, mas para Deus e suas leis”, iniciou o pastor na legenda do vídeo e reforçou:

"Nunca será sobre matar pessoas. Deus nos livre deste terrível pecado, violência ou discriminação! Mas [será] sobre a liberdade de viver o que crê. A série #censuranao é sobre isso, e a cada dia que passa vemos leis, mídias, educação e um sistema mundial tentando acoar a verdade da fé que um cristão genuíno carrega”, falou Valadão.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)