Marco Feliciano terá que pagar R$ 100 mil à comunidade LGBTQIA+

O deputado federal e pastor Marco Feliciano (Republicanos-SP) terá que pagar uma multa de R$ 100 mil por danos morais coletivos pelos ataques feitos em 2015 com intenção de proibir a Parada LGBTQIA+.

Na ocasião, o pastor da Igreja Assembleia de Deus, exibiu cartazes com fotos “fakes”. Entre elas, havia a imagem de uma pessoa quebrando uma santa no chão e uma outra enfiando um crucifixo no ânus.

O parlamentar afirmou que fez “duras críticas políticas e ideológicas sobre a atuação da comunidade, mas dentro dos limites impostos pela lei”. Na decisão do processo, o juiz Douglas Ravacci afirmou que o pastor reforçou estereótipos e fomentou a intolerância e discriminação, “tudo sob apelo moral e religioso”.

Marco já foi condenado a pagar indenizações no passado, ainda pode recorrer da decisão.