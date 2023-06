'Deus odeia o orgulho', diz pastor André Valadão em ataque a LGBTQIA+

O pastor evangélico e cantor André Valadão já havia dito nas redes sociais em setembro de 2022 que a igreja não era lugar para a comunidade LGBTQIA+. No último domingo (4) ele divugou a seguinte frase: ‘’Deus odeia o orgulho’’.

André Valadão fez o post no Instagram da Igreja Lagoinha,na tarde desse domingo (5), divulgando o tema do culto no mesmo dia. Supostamente, o orgulho a que Valadão se refere não é o orgulho inerente aos seres humanos, que nos impede de ir atrás de alguém ou admitir um erro, mas o orgulho da luta e causa LGBTQIA+.

Após o culto, no perfil de André foi postado um vídeo com momentos da pregação. Em um deles, o pastor profere a frase ‘’Nós cremos no poder do arrependimento’’, que além de disseminar a ideia de que pessoas que integram a comunidade LGBTQIA+ deveriam se arrepender, também contribui com o estigma de que sexualidade seja uma questão de escolha e opinião.