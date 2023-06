Junho abre paradas LGBTQIA+ no mundo, veja quais cidades já comemoraram

Diversos países costumam promover as paradas do Orgulho LGBTQIA+ no mês de junho. O movimento abre os eventos no mês de junho em razão da primeira marcha ter ocorrido em Nova York, nos Estados Unidos, em junho de 1970.

A citada marcha ocorreu em resposta à revolta de Stonewall, no ano anterior, quando um bar frequentado pela comunidade foi invadido pela polícia e os frequentadores resistiram à ordem de prisão.

Conforme o movimento norte-americano, este ano, as paradas nos Estados Unidos devem ser pautadas por temas políticos, já que diversos estados do país criaram leis para proibir shows de drags, impedir discussões sobre sexualidade nas escolas e tratamento para pessoas trans.

Nos Estados Unidos, os eventos relacionados ao orgulho LGBTQIA+ acontecem em diversas cidades dos EUA, a exemplo de Nova York, São Francisco, Chicago, Denver e Minneapolis.

As paradas acontecem também com grandes multidões em cidades como São Paulo, Tel Aviv, Madrid e Toronto. E, já houve comemorações nas cidades de Jerusalém (Israel), Bangkok (Tailândia), Maspalomas (Espanha), Colombo (Sri Lanka) e Phuket (Tailândia).

Saiba como foi o protesto de Stonewall

O protesto de Stonewall ocorreu em 28 de junho de 1969, no bar denominado Stonewall Inn, e frequentado por pessoas da comunidade LGBTQIA+, em Nova York. Á época, a homossexualidade era criminalizada e havia uma intensa perseguição policial aos espaços frequentados por pessoas LGBTQIA+.

Naquela noite de 28 de junho, a polícia deu uma batida no Stonewall Inn, os frequentadores se revoltaram contra a violência e a opressão. O protesto durou vários dias e foi liderado em grande parte por mulheres transgênero, lésbicas e pessoas de cor.

O episódio do Stonewall foi um marco na história dos direitos LGBTQIA + e a partir de então, os eventos ligados à comunidade LGBTQIA+ passaram a dar preferência pelo mês de junho.